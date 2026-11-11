11/11/2026 11:07

《投資智慧－鄧聲興》中期選舉改變戰爭約束，油價見頂與加息尾聲漸成基準情景

《投資智慧》美國中期選舉結果出爐，民主黨重奪參眾兩院控制權，特朗普的執政空間在數小時內被顯著壓縮。這場選舉的核心議題並非意識形態，而是生活成本－－伊朗戰事推高能源價格，直接撕裂了共和黨的選情。隨著民主黨掌控國會，特朗普在軍事升級上的政治約束急劇上升，市場對中東衝突提前結束的預期迅速升溫。本周二（10日），WTI原油收於每桶86.38美元，單日下跌4.9%；布蘭特原油收報92.18美元，跌幅6.24%，盤中一度逼近90美元關口。上周油價跌幅創2020年4月以來最大，這並非單純的供應過剩定價，而是地緣政治溢價的系統性出清。



特朗普本人已明確釋放緩和訊號，他在接受CNN採訪時表示，只要伊朗簽署一份強而有力的協議，便「極不可能」恢復大規模軍事打擊。國務卿魯比奧亦承認外交手段成效有限，而伊朗方面則將取消制裁與停止戰爭列為談判前提。伊拉克外長透露，已與美國達成諒解，可經霍爾木茲海峽靠近阿曼一側的航道出口石油。民主黨掌控國會後，未來兩年美國將進入總統與國會分屬不同政黨的狀態，地緣政治升級的立法與財政資源約束顯著增強。選舉的邏輯清晰而冷酷：推高油價的戰爭已成為特朗普的政治負資產，繼續升級的代價遠高於妥協。油價的中期中樞下行壓力，正從「可能性」轉向「基準情景」。



貨幣政策方面，加息周期同樣逼近尾聲。11月10日前後，利率期貨對美國聯儲局12月加息的定價已高達約80%，終端利率預期升至4.35厘。10月非農新增職位16.5萬個，遠超預期的6.5萬個，薪資按年增長3.1%，失業率微降至4.1%，「經濟強、通脹高、就業韌」的組合，令12月加息幾乎成為定局。然而，這很可能是本輪緊縮的最後一次。聯儲局10月會議紀要顯示，多數官員認為政策利率已接近足夠限制性水平，進一步加息的門檻正在提高。若12月加息落地，聯邦基金利率將達到4厘至4.25厘區間，與終端利率預期基本吻合。市場對明年首季度再加息的定價概率約為58.9%，但這預期高度依賴通脹數據的演變，而非趨勢性的緊縮路徑。



兩條線索的交匯，對資產定價的含義值得審視。油價回落直接緩解通脹預期，為聯儲局在12月之後暫停加息提供了數據基礎；而加息周期若確認見頂，長端利率的上行壓力將顯著衰減，對高估值成長資產的折現率壓制亦隨之鬆動。當然，短期風險並未完全消除：沙特阿拉伯東西輸油管道近日遭襲，美伊在談判與打擊之間仍在拉鋸，油價隨時可能出現情緒性反彈，但方向性判斷不應被短期噪音干擾－－民主黨的選舉勝利在政治層面上鎖住了戰爭升級的空間，而通脹的邊際緩和正在為貨幣政策轉向創造條件。油價見頂與加息周期收尾，正在成為2026年末最值得重視的宏觀基準情景。對於港股而言，這一組合的邊際影響偏正面：輸入性通脹壓力減輕，無風險利率預期趨穩，有利於風險偏好的階段性修復。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



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