11/11/2026 12:59

【外圍經濟】美短期債息創關稅危機以來最大漲幅，分析：聯儲局抗通脹落後，市場憂需加息50個基點

《經濟通通訊社11日專訊》美國債券市場近日錄得顯著跌幅，短期孳息率更創下19個月以來最大升幅，反映債市再次出現劇烈逆轉。分析認為，通脹沒有向朝聯儲局的目標邁進，市場開始擔憂聯儲局12月議息會議上恐加息50個基點。



受累於美國10月通脹數據高於市場預期，加上多名聯儲局官員接連放話，市場對聯儲局貨幣政策路徑重新定價，對政策走向高度敏感的美國兩年期國債孳息率急升17個基點至4.73厘，創下總統特朗普2025年4月大徵關稅以來的最大單日漲幅。



市場焦點迅速由人工智能板塊憂慮及地緣政治因素，轉而憂慮對聯儲局抗擊通脹進度落後。聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)表示，若通脹持續加速，他傾向支持一次性加息50個基點以維護央行公信力。



達拉斯聯儲行長洛根也指至少需進行兩次25個基點的加息，且不排除加快步伐。期貨市場亦反映明年6月底前或合共加息三次。



瑞穗高級美國經濟學家Alex Pelle認為，聯儲局10月按兵不動後，目前或需迎頭趕上，12月會議的爭論焦點恐已落在加息25基點還是50基點之上。



MLIV策略師Tatiana Darie表示，如果美債息率漲勢持續，可能引發股市新一輪波動，因為上周科技股大跌後，風險偏好仍然脆弱。(rc)