11/11/2026 14:23

【ＡＩ】美財長：中美已就AI設立新對話機制，防範共同風險及避免誤解

《經濟通通訊社11日專訊》美國財政部長貝森特下周將跟隨總統特朗普出訪中國。他周二（10日）在美中關係全國委員會60周年晚宴上發表講話，稱中美已就人工智能(AI)展開對話，防範共同風險及避免誤解。中美雙方並已設立新對話機制，一旦出現涉及AI模型嚴重事件時可直接溝通，盡快互相提醒。



貝森特在講話中指出，中美領導人今年頻繁面對面交流，幫助雙方建立相互理解。他強調，美方希望就先進AI模型發布前的評估和測試交流有最佳實踐，確保人類牢牢掌控該技術。



不過貝森特重申，中美在共同遏制AI風險的同時，不應對彼此存在的分歧「抱持任何幻想」，競爭仍會保持。他又稱，美國尋求對中國「去風險，而不是脫鈎」，期望兩國經濟關係實現再平衡。



中國駐美大使謝鋒在同場活動上亦表示，中美雙方在改善AI治理及推動熱點問題政治解決方面的共同努力不可或缺。(rc)