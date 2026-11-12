24,032.48
-283.44
(-1.17%)
8,065.68
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12/11/2026 09:06
美元兌瑞郎報0.8322，瑞士央行指必要時在外匯市場採取行動
美匯指數
|指數
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|102.843
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最新美元匯價
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|1.3274/78
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|1.3272/76
|美元/瑞郎
|0.8320/24
|0.8324/28
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|美元/加元
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|澳元/美元
|0.6839/43
|0.6843/47
|0.6845/49
|紐元/美元
|0.5559/63
|0.5560/64
|0.5560/64
|美元/人民幣
|6.6718/22
|6.6720/24
|6.6717/21
|美元/港元
|7.8443/47
|7.8447/51
|7.8446/45
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