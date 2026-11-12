12/11/2026 10:03

【外圍經濟】日圓跌至近160重要關口，加大當局出手支撐壓力，分析：若跌穿，東京將拉響警報

《經濟通通訊社12日專訊》日圓兌美元逼近關鍵的160關口，加大日本當局出手支撐的壓力。



美國10月份通脹數據超過預期，市場押注聯儲局將加大加息力度，推動彭博美元指數升至18個月來最高水平。日圓隔夜一度下跌0.8%至159.94，突破近幾周維持的窄幅波動區間。日圓在周四亞洲早盤小幅反彈至159.63。



日本最高外匯事務官員三村淳周四表示，感覺過去幾天外匯市場的波動過大，還提及了今年夏季的買入日圓干預行動，稱「現在忘記當時的記憶為時過早」。



澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong表示，美元兌日圓最近上漲，凸顯日圓很大程度上仍受制於聯儲局利率路徑的變化。如果日圓跌破每美元兌160日圓這一關鍵關口，東京將會拉響警報，「幾乎可以肯定，日本官員很快會加大對日圓貶值的警告」。(yc)