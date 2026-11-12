12/11/2026 10:44

【外圍經濟】美元延續漲勢，一度升至18個月以來高點

《經濟通通訊社12日專訊》隨著市場對美國聯儲局下月恢復加息的預期升溫，美元升至18個月以來的高點，延續過去兩個月來的強勁漲勢。



彭博美元指數周三一度上漲0.4%，觸及2025年5月以來最高水平，美元兌所有主要貨幣均走高。



本周多名聯儲局官員先後發表鷹派言論，同時最新美國通脹數據高於預期，市場開始憂慮聯儲局12月甚至可能加息50個基點，推動短期國債孳息率飆升，推高美元價值。



加拿大帝國商業銀行策略師Jeremy Stretch表示，「這一切源於市場繼續重新調整對聯儲局政策路徑的定價。現在加息50個基點，或是加快目前每季度一次的緊縮步伐，都成為了現實討論議題。」（yc）