12/11/2026 12:58

【ＡＩ泡沫】分析：英偉達恐步入「後黃仁勳時代」，繼任者勢忙於滅火收拾殘局

《經濟通通訊社12日專訊》英偉達行政總裁黃仁勳因為婚外情而面臨被董事會罷免。有市場人士指出，「很難想像黃仁勳會下台，也很難想像他怎麼能繼續留任」，但認為董事會最終會被迫讓他離開。



近日市場日益擔憂人工智能（AI）交易的持續性，英偉達股價本已受壓，豈料黃仁勳此時爆出婚外情醜聞，公司股價進一步下挫。



Jonestrading首席市場策略師Michael O'Rourke分析說，「這是非常棘手的局面」，如果黃仁勳被罷免，「其繼任者接下來一年都將忙於滅火和收拾殘局」。如果獨立調查證實婚外情屬實，「可以預期董事會將解除他的職務，這是當今公司治理的基本要求，更糟糕是這並非個別事件」。



英偉達將於下周二（17日）公布季度業績，SLC Management的Dec Mullarkey稱，值得關注是該公司如何應對業績電話會議，「市場會希望了解更多治理方面的調整」。（yc）