12/11/2026 10:59

【ＡＩ】百度推大模型交易平台詞元所，李彥宏：模型調用需求迎來大爆發

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》今日舉辦的百度世界2026開幕式上，百度(09888)創始人李彥宏表示，模型迭代速度非常快，今年前9個月，幾乎每天都有不止一款新模型發布，與此同時，對模型的調用需求也迎來大爆發。由此催生的一批詞元中轉站，「並不對模型的效果、服務的穩定性、響應速度等負責，甚至連模型的真實性都無從考證」。



為解決這一落地難題，百度正式推出大模型交易平台詞元所。李彥宏表示，詞元所是大模型的交易所。詞元所希望匯聚好的模型和模型提供商，讓企業乃至個人都能便捷地找到、購買和使用可信的模型Token。



*日均調用Token超7000億*



李彥宏稱，該平台主打「驗真」與「徵信」兩大能力，通過模型指紋比對、能力測試、性能與可用性測試等相關技術進行資源核驗，同時採取定期抽檢撥測、全鏈路實時監測調用等方式，為模型提供商建立信用評級。向客戶提供中立可信、公開透明的模型交易服務。詞元所上線一個月以來，入駐供應資源已超100個，日均調用次數突破5000萬，日均調用Token超7000億。