12/11/2026 11:25

環聯：受訪香港企業因詐騙導致損失金額相當於公司年收入5.1%

《經濟通通訊社12日專訊》信貸資料服務機構環聯發表主要詐騙趨勢報告，於全球8個市場訪問1600名企業領袖，當中包括200位香港受訪者。他們表示，其公司在過去一年因詐騙而導致的平均損失金額相當於年度收入的5.1%。



報告顯示，近四分之一受訪企業領袖指詐騙是對其公司業務造成最大潛在影響的風險，位列各類風險之首。當被問及過去一年主要的詐騙損失來源時，第三方詐騙為首要原因，即竊取他人身份以開設帳戶，佔25%；其次為帳戶接管，即未經授權下接管他人的線上帳戶，佔24%；第三則為欺詐或授權騙案，即透過詐騙誘使他人主動交出資產或個人資料，佔21%。



*料合成身份騙案未來增長最快*



過半香港企業表示，其客戶曾成為偽造來電顯示的受害人，即騙徒刻意冒充可信賴的機構或人士以騙取信任；其次為偽冒短訊及偽冒電郵。近三分之一企業領袖表示合成身份騙案已增加超過25%。展望未來，68%受訪者認為這類騙案是未來12至24個月增長最快的三大憂慮之一。然而，過半表示，其企業在應對此類詐騙上的準備最為不足。



*詐騙活動導致營運成本增加*



另外，近半受訪香港企業領袖表示，每宗懷疑詐騙交易均需花逾30分鐘作人工審查；另外20%亦表示，至少四分之一的交易在完成人工審查後最終證實為真實客戶。相關數據反映企業在防騙時所面對的資源壓力，幾乎所有受訪者均表示，詐騙活動已導致其企業的營運成本增加。(hp)