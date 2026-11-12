12/11/2026 10:21

【ＡＩ】商湯(00020)亮相東京NexTech Week，展示具身智能及企業AI方案

《經濟通通訊社12日專訊》商湯(00020)參展NexTech Week TOKYO 2026 Autumn，攜手生態企業展示其在具身智能、工業品質檢測及自動化數據收集等領域的人工智能(AI)應用，涵蓋日本零售、工業製造及園區管理等場景。全場景AI方案深度結合領先視覺AI與具身智能技術，緊扣本地行業痛點，助力日本企業提升自動化水平，有效應對市場人手短缺問題。



針對零售場景，商湯展出SenseMart Go燒賣購機器人商店。該商店依託SenseMart OS零售物理操作系統，突破傳統售貨機器人僅能完成簡單取貨及遞送的局限，實現零售全流程智能覆蓋，全面涵蓋商品識別、選品、定價、補貨等環節，最快只需15秒即可完成一單交易，並支持24小時全天候營運，為企業打造高效的「零售大腦」，提升便利店營運效益。



商湯科技亞太業務總裁史軍表示，AI已從「感知智能」的1.0時代跨入「決策智能」的2.0時代。在這個行業變化中，商湯的定位，已由最初的AI算法為主的「技術賦能者」，發展為幫助企業客戶全面導入AI能力的「生態賦能者」。商湯具備將視覺AI、生成式AI，及Physical AI結合起來的豐富落地經驗，願攜手日本本地企業共同創新，創造可持續的客戶價值。(bi)