12/11/2026 11:30
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月拆息連升兩日創一周高，隔夜息跌57.56基點報2.53厘
《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報2.63863厘，升4.411基點，連升兩日，創一周高；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.2003厘，升4.339基點。
隔夜息報2.53393厘，跌57.559基點；一周拆息升3.845基點，報2.52893厘，兩周則升6.78基點，報2.55851厘。長息方面，六個月拆息升5.857基點，報3.35946厘，一年期則升7.559基點，報3.86702厘。
港元匯價今日在7.8424-7.8453之間上落，最新報7.844。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.53393厘，跌57.559基點；一周拆息升3.845基點，報2.52893厘，兩周則升6.78基點，報2.55851厘。長息方面，六個月拆息升5.857基點，報3.35946厘，一年期則升7.559基點，報3.86702厘。
港元匯價今日在7.8424-7.8453之間上落，最新報7.844。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.53393
|-57.559
|一周
|2.52893
|+3.845
|兩周
|2.55851
|+6.78
|一個月
|2.63863
|+4.411
|兩個月
|3.09762
|+5.351
|三個月
|3.2003
|+4.339
|六個月
|3.35946
|+5.857
|一年
|3.86702
|+7.559
資料來源：香港銀行公會