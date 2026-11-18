12/11/2026 18:14

【聚焦ＡＰＥＣ】國泰航空(00293)：成為2026年APEC會議官方贊助商

《經濟通通訊社12日專訊》國泰航空(00293)成為亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議（2026年APEC會議）官方贊助商。秉持「植根香港、背靠祖國、聯通世界」的獨特定位，國泰航空充分發揮香港國際航空樞紐地位及全球航線網絡優勢，為來自亞太地區的與會嘉賓提供優質、便捷、高效的航空出行體驗。



國泰集團旗下國泰航空與香港快運已覆蓋全球超過100個目的地，加上合作夥伴的聯營航線，廣泛連接亞太經合組織21個成員經濟體。國泰航空全力支持是項國際盛事於深圳順利舉行，將為參與2026年APEC會議的合資格人士提供一系列專屬出行禮遇，包括機票優惠以及由香港國際機場前往深圳的免費接駁服務。



持有有效2026年APEC會議憑證或相關證明文件的合資格與會者，在2026年11月9日至20日期間乘搭國泰航空營運航班抵達香港，可享由香港國際機場前往深圳的免費接駁服務，包括：由香港國際機場前往蛇口的快船服務；或由香港國際機場前往深圳的跨境陸路交通。(bn)