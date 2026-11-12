12/11/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升17點子，報6.7174
《經濟通通訊社12日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7174，較上個交易日升17點子，較市場預測偏弱約380點，上個交易日報6.7191。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7174
|-17.00
|1歐元/人民幣
|7.4342
|-510.00
|100日圓/人民幣
|4.2024
|-255.00
|1港元/人民幣
|0.8563
|-1.00
|1英鎊/人民幣
|8.8971
|-529.00
|1澳元/人民幣
|4.5837
|-217.00
|1紐元/人民幣
|3.7257
|-325.00
|1新加坡/人民幣
|5.2191
|-124.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0566
|-719.00
|1加元/人民幣
|4.7002
|-224.00
|1人民幣/林吉特
|0.6077
|+24.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.3861
|-301.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4765
|+115.00
|1人民幣/韓元
|199.9200
|-50.00