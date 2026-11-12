12/11/2026 09:05

《國金新見－溫嘉煒》選舉落幕，美匯走向重返基本面

《國金新見》美國中期選舉結果上周出爐，民主黨奪得參眾兩院控制權，美匯在選舉前一度受壓。隨著選舉結果塵埃落定，美伊談判前景以及經濟數據，短線或將再度成為左右美匯走向的主要因素。



美國民主黨在中期選舉中奪得較大優勢，在參眾兩院均取得控制權，令共和黨特朗普政府陷入「政治僵局」。特朗普政府的財政擴張政策亦或受到制衡，或對美國經濟增長前景帶來不確定性。其中市場較關注民主黨可能對美國人工智能基建提出更嚴格監管，數據中心建設或面臨更嚴格的審查，其稅務優惠亦可能被削減等，或不利部分人工智能企業的擴張及盈利前景。美匯在選舉前已先行跟隨美股走軟，美匯指數由10月底的高位回落逾1%，在選舉日曾跌至101附近，及後反彈，或反映市場已迅速消化選舉結果。



中期選舉過後，美匯走向將重回經濟基本面。聯儲局最看重的通脹和就業兩大主要數據，將左右聯儲局的利率決策，亦是美匯影響走向的關鍵因素之一。美國經濟依然強勁，第三季經濟以年率化計的初步估算按季增長加快至3.4%，創一年來最快增速。上周美國公布10月非農職位按月意外增加16.5萬個，遠超市場預期的7萬個，顯示就業市場仍然穩健，為聯儲局進一步加息提供條件，支持美匯反彈。



通脹方面，美國通脹似乎仍然頑固。周二（10日）公布的美國10月消費物價指數按月升0.4%，高於市場預期的0.3%，核心通脹按月升幅維持0.3%，亦高於預期的0.2%。美伊戰爭導致能源價格在今年以來持續高企，因而推高美國通脹，特朗普亦承認伊朗問題導致物價因素令共和黨在選舉中落敗。中期選舉過後，特朗普或將重新聚焦美伊談判。儘管布蘭特期油上周受惠中東局勢降溫而急跌逾16%，創六年最大單周跌幅，惟預料中東局勢及雙方談判前景的不確定性仍然存在。若美伊未能達成和談協議，油價再度回升，可能強化聯儲局明年進一步加息的預期，反之，若短期再度達成臨時協議，油價進一步回軟或提振市場風險情緒，美匯短線或略為整固。



整體而言，中期選舉對美匯的影響料逐步淡化，市場焦點將重返通脹、就業及美伊談判進展。若油價維持高企及美國經濟保持韌性，美匯指數中短線有望重上10月高位約103水平，而100天平均約100.8料有支持。外圍方面，近期法國財政及民生問題引發的示威浪潮，加上歐洲部分國家財政問題亦開始備受關注，可能再度引發避險情緒回升，亦可能為美元帶來支持。整體而言，美匯短線傾向維持偏強格局。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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