12/11/2026 16:10

【ＡＩ泡沫】英偉達內部非官方調查：88%人希望黃仁勳留任

《經濟通通訊社12日專訊》英偉達(NVDA)行政總裁黃仁勳因為婚外情而面臨被董事會罷免，不過有英偉達內部非官方調查顯示，受訪員工中有88%希望黃仁勳留任。



該項調查是在匿名職場社群Blind上匿名進行，屬自願參與性質，不是隨機抽樣。調查共有232名員工投票，只佔英偉達員工一小部分。



除了88%受訪者希望黃仁勳留任，11%希望他主動辭職，只有1%希望董事會將他罷免。



此前曾有針對英偉達員工的調查顯示，約一半人身家已過百萬，反映他們的財富與公司股價綁定，故此他們希望黃仁勳留任，不單是出於對他的敬意，相信也有對股價和飯碗的現實考量。(yc)