13/11/2026 09:10

【國際要聞】微軟Outlook、Teams和Copilot等辦公室軟件系統故障，數小時未修復，服務受阻

《經濟通通訊社13日專訊》微軟(US.MSFT)部分辦公室軟件系統周四（12日）出現故障，數小時後仍未完全修復，用戶無法正常使用。受影響系統包括Outlook、Teams和Copilot人工智能服務。



微軟表示仍在努力恢復，用戶可能無法連接到電子郵件和聊天服務等產品。微軟調查發現，受影響伺服器上一個核心進程不堪負荷，導致伺服器停止回應，影響服務。



Downdetector追蹤到，紐約時間周四下午1時許，微軟各項服務的用戶問題報告數量達到約20萬份的峰值，不過此後Outlook和Copilot的故障報告數量有所下降。至同日下午6時後，微軟發布更新稱「部分地區已出現有限度恢復」。(yc)