13/11/2026 10:28

【ＡＩ泡沫】英偉達曾跌逾14%，散戶蜂擁抄底入貨，分析：英偉達競爭優勢和客戶不會一夜消失

《經濟通通訊社13日專訊》黃仁勳因接連爆出婚外情，最終辭去英偉達(US.NVDA)總裁、行政總裁及董事職務。周四（12日）美股收市後，英偉達總市值跌至40052億美元，市值一日蒸發超過1800億美元。不過有數據顯示，不少散戶炒底買英偉達股票，淨買進達1.11億美元。



周四美股早盤，英偉達股票如市場所料急挫，開盤報151.01美元，較前一交易日收盤價低約13%。盤中最低觸及148.80美元，最大跌幅約14.35%，隨後逐步收復失地，收市報166.19美元，跌4.34%。



研究機構Vanda Research數據顯示，開盤後30分鐘，散戶淨買進約1.11億美元英偉達股票，創該股有紀錄以來同期最高水平，超過通常水平的40倍。Vanda Research表示，「對散戶而言，這完全是一場單向資金流入的狂歡」。



特許金融分析師Mike Zaccardi亦稱，這是史上最為壯觀的「買事實」(buy the news)事件之一。



Mindset Wealth Management首席投資長Seth Hickle表示，英偉達的競爭優勢和客戶群不會一夜消失，市場正試圖判斷這是短暫的領導層危機，還是徹底改變AI投資邏輯的事件。(yc)