23,637.60
-370.95
(-1.55%)
7,937.53
-119.23
(-1.48%)
3,813.19
-118.74
(-3.02%)
3,634.35
-21.48
(-0.588%)
4,016.29
-27.64
(-0.683%)
10,968.79
-229.19
(-2.047%)
68,782.3000
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13/11/2026 15:04
紐元兌美元報0.5542，新西蘭10月製造業PMI回落至54.9
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|103.161
|103.170
|-0.009
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.76/80
|159.94/98
|159.82/86
|歐元/美元
|1.1066/70
|1.1057/61
|1.1053/57
|英鎊/美元
|1.3234/38
|1.3225/29
|1.3234/38
|美元/瑞郎
|0.8347/51
|0.8355/59
|0.8351/55
|美元/加元
|1.4254/58
|1.4259/63
|1.4255/59
|澳元/美元
|0.6791/95
|0.6794/98
|0.6805/09
|紐元/美元
|0.5540/44
|0.5539/43
|0.5544/48
|美元/人民幣
|6.6705/09
|6.6708/12
|6.6708/12
|美元/港元
|7.8443/47
|7.8448/52
|7.8446/45
上述報價只供參考用