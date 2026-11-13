13/11/2026 19:02

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中國10月工業、零售數據16日公布

▷ 小鵬、百度等16日發布業績

▷ 日本第三季GDP、美國製造業指數同日公布

《經濟通通訊社13日專訊》中國公布工業生產等數據，及小鵬百度公布業績，料為下周一（16日）市場焦點。*日本央行審議委員發表演說，美國公布紐約聯儲製造業指數*各國重要經濟活動方面，中國國務院總理李強出席中國-東盟領導人會議。歐盟外交事務理事會會議舉行。英倫銀行首席經濟學家皮爾將發表講話。下周一本港時間12:00pm，日本央行審議委員高田創將發表演說。4:15pm，歐洲央行副總裁武伊契奇將在線上參加第29屆歐洲金融周，發表開幕致辭。晚上10:05pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯將在2026年外匯市場結構會議上發表開幕致辭。數據方面，下周一（16日）7:50am（本港時間．下同），日本公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.4%收窄至0.1%。10:00am，中國公布10月工業生產，年率升幅料由5.5%收窄至5.3%；10月零售銷售年率升幅料由1.1%收窄至0.8%；10月失業率料維持於5.2%。12:30pm，日本公布9月產能利用率；9月工業生產。6:00pm，歐元區公布9月工業生產，年率料由下滑1.1%改善至升0.4%，經季節調整月率料由下滑0.5%改善至升0.9%。9:30pm，美國公布11月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由25.5降至19。在本港，下周一（16日）公布業績的公司有:貝殼-W(02423)、小鵬集團-W(09868)、百度集團-W(09888)等。下周二（17日）公布業績的公司有:騰訊音樂-SW(01698)、京東物流(02618)、京東集團-SW(09618)等。下周三（18日）公布業績的公司有:騰訊控股(00700)、石藥集團(01093)、中通快遞-W(02057)等。下周四（19日）公布業績的公司有:聯想集團(00992)、快手-W(01024)、阿里巴巴-W(09988)等。下周五（20日）公布業績的公司有:零跑汽車(09863)、網易(09999)等。(wa)