13/11/2026 11:36

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.50024 -3.369 一周 2.48679 -4.214 兩周 2.56708 +0.857 一個月 2.67714 +3.851 兩個月 3.11036 +1.274 三個月 3.21107 +1.077 六個月 3.38792 +2.846 一年 3.90452 +3.75

《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報2.67714厘，升3.851基點，連升三日；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.21107厘，升1.077基點。隔夜息報2.50024厘，跌3.369基點；一周拆息跌4.214基點，報2.48679厘，兩周則升0.857基點，報2.56708厘。長息方面，六個月拆息升2.846基點，報3.38792厘，一年期則升3.75基點，報3.90452厘。港元匯價今日在7.8438-7.8451之間上落，最新報7.8448。金管局透過貼現窗向銀行投放流動性，規模是近7年來最大。有銀行透過貼現窗安排向金管局借入短期資金。金管局周四(12日)透過貼現窗操作，向銀行投放76.55億元，規模是2019年12月以來最大。資料來源：香港銀行公會