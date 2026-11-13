13/11/2026 11:36
《港元利率》港元拆息普遍向上，貼現窗投放逾76億近七年高位，一個月拆息升至2.68厘，連升三日
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報2.67714厘，升3.851基點，連升三日；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.21107厘，升1.077基點。
隔夜息報2.50024厘，跌3.369基點；一周拆息跌4.214基點，報2.48679厘，兩周則升0.857基點，報2.56708厘。長息方面，六個月拆息升2.846基點，報3.38792厘，一年期則升3.75基點，報3.90452厘。
港元匯價今日在7.8438-7.8451之間上落，最新報7.8448。
金管局透過貼現窗向銀行投放流動性，規模是近7年來最大。有銀行透過貼現窗安排向金管局借入短期資金。金管局周四(12日)透過貼現窗操作，向銀行投放76.55億元，規模是2019年12月以來最大。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.50024厘，跌3.369基點；一周拆息跌4.214基點，報2.48679厘，兩周則升0.857基點，報2.56708厘。長息方面，六個月拆息升2.846基點，報3.38792厘，一年期則升3.75基點，報3.90452厘。
港元匯價今日在7.8438-7.8451之間上落，最新報7.8448。
金管局透過貼現窗向銀行投放流動性，規模是近7年來最大。有銀行透過貼現窗安排向金管局借入短期資金。金管局周四(12日)透過貼現窗操作，向銀行投放76.55億元，規模是2019年12月以來最大。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.50024
|-3.369
|一周
|2.48679
|-4.214
|兩周
|2.56708
|+0.857
|一個月
|2.67714
|+3.851
|兩個月
|3.11036
|+1.274
|三個月
|3.21107
|+1.077
|六個月
|3.38792
|+2.846
|一年
|3.90452
|+3.75
資料來源：香港銀行公會