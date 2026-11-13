13/11/2026 10:40

《大行觀點》瑞士嘉盛：土耳其通脹放緩再度推遲，政策利率需更長時間維持高位

《環富通基金頻道13日專訊》瑞士嘉盛銀行新興市場經濟師兼策略師Mali Chivakul認為土耳其通脹放緩再度推遲。土耳其近期有投資基金倒閉，進一步打擊消費者信心，令本已因中東戰事而轉弱的經濟再添壓力。雖然內需放緩已抑制核心通脹升勢，但食品及能源價格上漲，令整體通脹持續高企。通脹回落進程延後，促使政策利率需要在更長時間內維持高位，預期到2027年底仍將高於30厘。這將進一步加重債務人的壓力，當中部分已面臨困境。



*明年經濟增長前景料改善，土耳其里拉仍具吸引力*



土耳其預計於2028年4月舉行大選，執政黨仍有時間處理投資基金醜聞帶來的政治影響，並在選前採取措施支持內需。因此，在財政支持、利率及油價下降的帶動下，明年經濟增長前景料將改善。



與此同時，土耳其里拉的套息收益高，經常帳赤字處於合理水平，加上政策制定者堅守政策承諾，令里拉仍具吸引力。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。