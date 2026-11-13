13/11/2026 11:09

【ＡＩ】Lazard：市場重估對AI長遠發展或利多於弊，股票吸引力進一步提升

《環富通基金頻道13日專訊》Lazard資產管理指，隨著美國中期選舉塵埃落定，民主黨重掌國會參眾兩院，且主導全美數據中心發展的七大州份將於2027年由民主黨州長執政。美國人工智能生態系統預計將面臨更多州級層面的監管規範，在跨黨派社區對資源負荷的反對聲浪下，各地實施暫停發展及局部限制的可能性升溫，近日亦已經引發AI基建以及工業與能源供應鏈板塊股價回調。



*適度漸進式監管反有助降低AI泡沫爆破風險*



然而，Lazard首席市場策略師Ronald Temple認為，這次的市場重新評估對長遠發展可能利多於弊，特別是過去一年不計成本極速擴張的投資狂熱已導致供應鏈瓶頸及半導體等關鍵組件價格急升。他認為這次預期調整在長遠而言可能帶來正面影響。放緩數據中心的建設步伐有助紓緩原料短缺，從而降低成本並提升AI投資回報率。換言之，適度的漸進式監管，反而有助降低AI泡沫最終爆破的風險。



在資產配置方面，儘管他仍看好新興市場及日本股票多於美股，但隨著市場估值逐步調整，他認為整體股票相對於債券及其他資產類別的吸引力正進一步提升。(wa)



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