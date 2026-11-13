13/11/2026 12:21

【ＡＩ】華泰證券：AI融資對美債收益率推升有限，惟信用市場分化明顯

《環富通基金頻道13日專訊》華泰研究認為，美國AI投資熱潮的融資模式正從雲廠商經營現金流主導，轉向內部資金與公司債、銀行貸款、私募信貸及資產證券化共同支持。2026年超大規模雲廠商資本開支預計達8705億美元（佔GDP2.7%），2027年達1.36萬億美元(4.1%)；市場機構普遍預計2028至2030年全球AI基礎設施總投資將達到3至5萬億美元，擴張速度超過運河、鐵路、互聯網時期。



AI融資對美債收益率推升目前有限，但信用市場分化明顯：超大規模雲廠商利差溫和放寬1至55bp，CoreWeave等新雲廠商利差大幅走闊123至529bp。融資結構複雜化與槓桿上升增加金融脆弱性。基準情形下，AI需求繼續增長，資本開支維持高位，但部分項目或因融資條件收緊而退出；樂觀情形下生產率收益兌現、利差收窄；悲觀情形下商業化不及預期引發開支削減與信用風險。風險為AI商業化不及預期、高利率加劇金融脆弱性。(wa)



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