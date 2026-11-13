13/11/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升22點子，兩連升報6.7152，創逾一周高
《經濟通通訊社13日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7152，較上個交易日升22點子，兩連升，創11月3日以來逾一周新高，較市場預測偏弱約400點，上個交易日報6.7174。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7152
|-22.00
|1歐元/人民幣
|7.4023
|-319.00
|100日圓/人民幣
|4.1952
|-72.00
|1港元/人民幣
|0.8560
|-2.90
|1英鎊/人民幣
|8.8641
|-330.00
|1澳元/人民幣
|4.5575
|-262.00
|1紐元/人民幣
|3.7123
|-134.00
|1新加坡/人民幣
|5.2064
|-127.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0195
|-371.00
|1加元/人民幣
|4.6947
|-55.00
|1人民幣/林吉特
|0.6085
|+8.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.4089
|+228.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5001
|+236.00
|1人民幣/韓元
|199.9300
|+1.00