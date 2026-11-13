13/11/2026 17:57

【中東戰火】翟雋晤沙特外交大臣費薩爾：對抗激化矛盾，對話才是正途

《經濟通通訊社13日專訊》中國外交部網站發文稱，中國政府中東問題特使翟雋12日在利雅得會見沙特外交大臣費薩爾，就中沙關係及當前中東局勢進行深入交流。



翟雋表示，近年來，在兩國最高領導人戰略引領下，中沙全面戰略夥伴關係實現快速發展。當前，也門和紅海局勢升溫，進一步衝擊地區安全和發展。中方始終認為，衝突不應升級，戰火不應蔓延，對抗激化矛盾，對話才是正途。中方呼籲有關方面避免採取進一步導致地區緊張局勢升級的行動，通過對話談判解決分歧和爭端，將秉持習近平主席提出的一系列致力於中東和平穩定的倡議主張，繼續努力勸和止戰，推動中東海灣地區早日恢復和平穩定。



費薩爾表示，沙特高度重視發展對華友好關係，願以沙中全面戰略夥伴關係建立10周年為契機，同中方一道推動兩國關係取得新進展。地區當前局勢複雜敏感，各方應秉持和平理念、相向而行，共同努力構建地區安全新架構。沙方高度讚賞中方在中東問題上的公正立場和為緩局降溫所作不懈努力，願同中方密切溝通協調，共同應對地區安全挑戰。(sl)