13/11/2026 08:51

大唐黃金(08299)中期純利升3.8倍至2億元不派息，收益跌46%

《經濟通通訊社13日專訊》大唐黃金(08299)公布，截至9月30日止中期純利2.05億元，按年升3.79倍；每股盈利2.26仙，不派中期息。



該集團指，收益5.93億元，跌45.8%，主因精煉廠生產按計劃放緩所致；毛利1.54億元，升43.2%；毛利率約25.9%，升16.1個百分點，主因開採礦石平均黃金品位上升，期內採礦產量相對於精煉廠產量比重上升所致；行政及其他開支約3470萬元，升約50.4%，主因新收購的步步高礦山的行政開支及收購所產生的法律及專業費用所致；除稅前溢利2.57億元，升2.2倍。(wh)



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告