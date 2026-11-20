20/11/2026 10:29

《外資精點》花旗降招金礦業(01818)目標價至32元，降盈測續籲買入

《經濟通通訊社20日專訊》花旗於招金礦業(01818)績後修改估值模型及預測，將2026至28年盈利預測分別下調53%、33%及37%，至22.67億、43.66億及63.02億元人民幣。該行提到，公司受上半年礦場事故及安全檢查加強影響，導致自產礦金產量下降及單位成本上升。不過，相信海域金礦於2028年中投產，將有助增加黃金產量及降低加權平均單位成本。



該行將目標價由41.4港元降至32港元，維持「買入」評級。基本情景預測2027年平均金價為每盎司4300美元。料金價每變動10%，將令招金礦業2027年淨利潤變動18.6%。(hp)



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