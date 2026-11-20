20/11/2026 10:58

《外資精點》大摩：紫金正努力與塞爾維亞新政府建立良好關係，籲增持

《經濟通通訊社20日專訊》大摩發表研究報告指出，紫金礦業(02899)管理層表示Qulong項目的升級工程（2.5期）可將年產能從30萬噸提升至40萬噸。Zhunuo項目預計於2026年啟動試產，2027年產量約7萬噸，並在3年內提升至年產15萬噸。



報告提到，紫金礦業正努力與塞爾維亞新政府建立良好關係，並推進產能擴建的審批進程。此外，公司亦積極發展稀有金屬業務，目標在2030年前實現年產5萬噸鉬、逾1萬噸鎢及1萬噸錫，成為全球領先的鉬生產商及中國前三大的鎢生產商。這三種金屬預計於2026年為公司帶來約60億元人民幣的淨利潤。



該行予紫金礦業目標價60元及「增持」評級。



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