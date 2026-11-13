13/11/2026 14:00

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 香港人工智能總會發布AI應用實務指南

▷ 指引整合數據私隱、知識產權等風險框架

▷ 適用金融、零售、醫療等行業

《環富通基金頻道13日專訊》香港人工智能總會(AIHK)近日宣布，發布《企業及機構負責任採用人工智能指引》，為機構提供實務指南，協助其在人工智能(AI)應用由員工日常工具迅速擴展至可在系統內執行操作的AI代理之際，建立有效管治。目前，大量機構已採用人工智能，相應的管治框架卻未能跟上步伐。新型工具迅速普及，但各監管機構的指引相對分散，不少機構對人工智能哪些用途需要更嚴格控制，或一旦出錯應由誰承擔責任等問題感到迷茫，結果導致其應用不是停滯於試點階段，就是在缺乏適當安全防護的情況下盲目在機構內部擴展。*將數據私隱等風險整合為實用框架，為機構提供共同AI決策起點*AIHK創辦人兼主席陳文理表示，作為全球卓越中心(CoE)，AIHK有責任協助機構有信心地向前邁進。許多機構正陷於兩難：一方面在AI上進展過慢，另一方面又在缺乏適當保障下推進。這份指引旨在打破僵局。總會並非把AI管治視為單純的合規工作，而是提出一套任何機構均可遵循的實務營運模式。總會的目標是推動知情、可問責的風險承擔，而非追求零風險，讓機構能負責任地擴展AI，並符合香港及海外客戶與監管機構的期望。AI管治涉及多個層面，並非能夠簡單像一張清單便能涵蓋。有見及此，指引將數據私隱、知識產權、網絡安全、公平性及第三方依賴等風險整合為一套實用框架，為機構提供共同的AI決策起點。指引建基於香港現行監管及政策基礎，包括《個人資料（私隱）條例》及數字政策辦公室的《人工智能道德框架》，並參考歐盟、美國、英國、中國內地、日本、南韓及新加坡等市場的國際做法。指引涵蓋香港經濟各行業，對象由上市公司至中小企，涉及金融服務、零售、物流、醫療及專業服務等領域。不少機構採用外購AI工具而非自行開發，惟部署及使用責任往往不明確，指引對此尤具參考價值。(wa)