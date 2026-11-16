23,753.84
+116.24
(+0.49%)
3,602.57
-31.78
(-0.874%)
3,979.80
-36.49
(-0.909%)
10,690.78
-278.01
(-2.535%)
64,457.5300
-893.5200
(-1.367%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
64,457.53
-893.52
-1.367%
1,805.6100
-29.7400
-1.620%
16/11/2026 09:05
美匯指數報103.426，美國10月PPI按年升6.5%創近四年新高
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|103.426
|103.412
|0.014
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.75/79
|159.73/77
|159.67/71
|歐元/美元
|1.1021/25
|1.1025/29
|1.1022/26
|英鎊/美元
|1.3212/16
|1.3216/20
|1.3211/15
|美元/瑞郎
|0.8393/97
|0.8389/93
|0.8387/91
|美元/加元
|1.4271/75
|1.4266/70
|1.4270/74
|澳元/美元
|0.6772/76
|0.6777/81
|0.6770/74
|紐元/美元
|0.5523/27
|0.5526/30
|0.5523/27
|美元/人民幣
|6.6713/17
|6.6730/34
|6.6715/19
|美元/港元
|7.8453/57
|7.8453/57
|7.8459/63
上述報價只供參考用