16/11/2026 16:07

【ＡＩ】美與9國構建AI供應鏈安全框架，中方：不應在AI領域搞「小圈子」

《經濟通通訊社16日專訊》美國與包括日本、韓國、新加坡在內的9個夥伴國簽署承諾，保護人工智能(AI)敏感技術和關鍵基礎設施，應對與中國的技術競爭。



中國外交部發言人毛寧周一在例行記者會中回應稱，中方一貫認為人工智能是全人類的共同財富，在這領域不應當以意識形態劃線或者是搞封閉排他的「小圈子」，各方應當攜手促進人工智能的發展和治理，推動人工智能服務人類的共同福祉。



美國國務院在聲明中表示，《持久繁榮安全基礎三藩市宣言》為保護AI供應鏈不可或缺的關鍵貨物、軟件、知識資料和零組件建立了框架。協議保護的對象是「一旦遭竊取、非法轉移或被敵對行為方獲取，就會為其帶來實質性軍事或情報優勢」的物項。



國務院表示，參與國政府計劃成立聯合工作組，涵蓋促進創新的政策框架、關鍵領域的AI應用、供應鏈合作、安全港和供應鏈安全樞紐，以及AI安全與韌性。



其他簽署國包括澳洲、以色列、印度、英國、卡塔爾和阿聯酋。(yc)