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摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 德意志資管維持多數資產類別看好觀點

▷ 美國第三季GDP年率化季增3.4%由AI投資帶動

▷ 歐元評級下調至中性，日圓維持減持評級

《經濟通通訊社16日專訊》德意志資產管理全球首席投資總監Vincenzo Vedda指出，海灣局勢再度緊張、市場憂慮法國財政狀況，加上對AI領域龐大資本需求的疑慮升溫，令10月市場顯著波動，但市場波動無損經濟數據保持韌性，以及央行貨幣收緊政策或接近尾聲等利好因素。因此，公司維持看好大多數資產類別的觀點，雖然年底的升市遠未成定局。美國近期公布的第三季度GDP初值出乎意料地強勁：儘管低收入家庭情緒疲弱，但在強勁的AI投資帶動下，年率化經濟增長按季上升3.4%。該行指出，歷史上，股市在美國中期選舉後轉強相關性確實存在，但因果關係較不明確，尤其考慮到現屆美國政府傾向採取前所未有的政治舉措，或會考驗歷史市場規律。因此公司認為市場或需較長時間才能完全消化選舉結果。Vincenzo Vedda續稱，市場期望高企，亦意味業績喜出望外的空間有限。此外，市場對AI資本開支及變現能力的憂慮，令部分美國科技巨企於公布業績當日錄得雙位數跌幅，甚至高達兩成。儘管地緣政治緊張局勢仍然持續，尤其是海灣地區，導致油價居高不下，但公司對整體宏觀經濟前景仍抱信心，近期數據更帶來上行驚喜。國債表現強勁成為少數亮點之一，其需求或來自兩項因素：聯儲局及歐洲央行的中期利率展望改善，以及國債的避險資產地位。然而，企業債券與股票同時顯現緊張情緒，風險溢價急劇擴闊。公司將歐元兌美元評級由「增持」下調至「中性」，原因是法國政治不確定性持續對歐元構成壓力，而市場對美國AI投資前景的疑慮，則限制了美國實質孳息率上升對美元的支持作用。美元兌日圓則維持「減持」評級。(rh)