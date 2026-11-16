16/11/2026 11:35

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.34119 -15.905 一周 2.48893 +0.214 兩周 2.56708 - 一個月 2.66327 -1.387 兩個月 3.12929 +1.893 三個月 3.22929 +1.822 六個月 3.4 +1.208 一年 3.91821 +1.369

《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息輕微上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.66327厘，跌1.387基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.22929厘，升1.822基點。隔夜息報2.34119厘，跌15.905基點；一周拆息升0.214基點，報2.48893厘，兩周則無升跌，報2.56708厘。長息方面，六個月拆息升1.208基點，報3.4厘，一年期則升1.369基點，報3.91821厘。港元匯價今日在7.8470-7.8444之間上落，最新報7.8453。資料來源：香港銀行公會