16/11/2026 11:35
《港元利率》港元拆息輕微上揚，一個月拆息報2.66厘，三個月拆息報3.23厘
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息輕微上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.66327厘，跌1.387基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.22929厘，升1.822基點。
隔夜息報2.34119厘，跌15.905基點；一周拆息升0.214基點，報2.48893厘，兩周則無升跌，報2.56708厘。長息方面，六個月拆息升1.208基點，報3.4厘，一年期則升1.369基點，報3.91821厘。
港元匯價今日在7.8470-7.8444之間上落，最新報7.8453。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.34119厘，跌15.905基點；一周拆息升0.214基點，報2.48893厘，兩周則無升跌，報2.56708厘。長息方面，六個月拆息升1.208基點，報3.4厘，一年期則升1.369基點，報3.91821厘。
港元匯價今日在7.8470-7.8444之間上落，最新報7.8453。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.34119
|-15.905
|一周
|2.48893
|+0.214
|兩周
|2.56708
|-
|一個月
|2.66327
|-1.387
|兩個月
|3.12929
|+1.893
|三個月
|3.22929
|+1.822
|六個月
|3.4
|+1.208
|一年
|3.91821
|+1.369
資料來源：香港銀行公會