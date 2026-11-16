16/11/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升11點子，三連升報6.7141，創逾半個月高
《經濟通通訊社16日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7141，較上個交易日升11點子，三連升，創10月30日以來逾半個月新高，較市場預測偏弱370點，上個交易日報6.7152。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7141
|-11.00
|1歐元/人民幣
|7.3810
|-213.00
|100日圓/人民幣
|4.1960
|+8.00
|1港元/人民幣
|0.8558
|-2.50
|1英鎊/人民幣
|8.8486
|-155.00
|1澳元/人民幣
|4.5367
|-208.00
|1紐元/人民幣
|3.6994
|-129.00
|1新加坡/人民幣
|5.2023
|-41.00
|1瑞郎/人民幣
|7.9833
|-362.00
|1加元/人民幣
|4.6905
|-42.00
|1人民幣/林吉特
|0.6093
|+7.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.3628
|-461.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5283
|+282.00
|1人民幣/韓元
|199.7400
|-19.00