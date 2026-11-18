16/11/2026 09:03

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▷ 峰會首發《深圳倡議》，為30年首次倡議形式成果文件

▷ 12經濟體領導人及2000餘政商領袖參與，115家世界500強代表出席

《經濟通通訊社16日專訊》2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會17日至18日在深圳前海國際會議中心登場，中國國家主席習近平等12名經濟體領導人將出席。中國貿促會副會長李慶霜15日在記者會上透露，峰會將發布《2026年APEC工商領導人峰會深圳倡議》，這是峰會創辦30年來首次以倡議形式發布成果文件。*習近平將出席開幕式並發表演講*本屆峰會以「共促繁榮、共贏未來」為主題，2000餘位政商領袖將齊聚前海。李慶霜說，習近平將出席峰會開幕式並發表主旨演講，為新形勢下亞太合作錨定前進方向。包括澳洲、加拿大、智利、中國香港、印尼、南韓、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、泰國、越南經濟體領導人將出席峰會並發表演講、致詞或參與專題研討。李慶霜透露，2000多名政商界領袖將齊聚前海，共謀區域合作大計；115家世界500強企業代表將參與峰會，其中美國參會企業數量居外方經濟體之首，佔近兩成；多位國際組織負責人及美國、俄羅斯、日本等經濟體商協會負責人也將到場，共襄盛舉。*峰會創辦30年以來首發布倡議成果*關於《深圳倡議》，李慶霜強調，這是峰會創辦30年來首次以倡議形式發布成果文件，倡議將系統吸納整合工商界核心主張，面向領導人非正式會議建言獻策，為後續亞太工商合作提供抓手，搭建可落地、可跟進的共同行動框架，助力亞太經貿合作繼續走深走實。中國貿促會國際部部長吳蒙則指出，在亞太經合組織工商諮詢理事會第四次會議上，中方代表提案包括關於人工智能（AI）應用、零碳交通、跨境二維碼支付、綠色農業和供應鏈合作等意見建議，並攜手美國工商界代表提出了關於加強亞太供應鏈合作的聯合提案，會同加拿大工商界代表提出了「AI+」的聯合提案，推動有關倡議轉化為工商界的務實行動，持續豐富亞太跟工商界合作的內涵。(ry)