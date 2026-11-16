16/11/2026 09:56

【聚焦數據】測算：10月70城房價環比連續五個月下降0.1%，同比降幅緩至2.4%

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局公布2026年10月份商品住宅銷售價格變動情況。路透根據數據測算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降2.4%，為去年11月以來最慢降幅，上月跌2.8%；環比下降0.1%，為連續五個月保持該水平。



經測算，10月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有14個(上月17個)，下跌49個(上月49個)，持平的七個(上月四個)。



國家統計局城市司統計師楊彩芳解讀稱，10月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比總體上漲，二三線城市環比下降，一二三線城市同比降幅繼續收窄。



中指院日前發布報告顯示，10月百城二手住宅均價為12376元人民幣/平方米，環比下跌0.61%，跌幅較上月擴大0.01個百分點，同比下跌6.72%。百城新建住宅均價為17316元人民幣/平方米，環比上漲0.18%，同比上漲2.02%，因上海、北京等重點城市優質樓盤加快入市。(jq)