16/11/2026 14:16

【ＡＩ】DeepSeek應用及網頁端據報因算力不足，針對長對話功能實施限額

《經濟通通訊社16日專訊》據「IT之家」報道，昨日有部分用戶反饋稱，DeepSeek已對App與網頁版的長對話功能實施了使用限額。



多名用戶收到平台提示，稱因「算力不足，不再支持超過7天不活躍的長對話」。與此同時，單次輸入的文字上限被縮短至4萬字左右，每日對話額度也受到限制，當日使用量觸頂後，頁面會顯示「因服務器繁忙，使用額度已達上限」。DeepSeek尚未就此次限額發布單獨的官方公告或給出恢復時間表。



此次限額是DeepSeek近期算力緊張狀態的延續。據DeepSeek官方狀態頁記錄，2026年10月以來平台已發生8起服務中斷，涉及對話服務及V4 Pro、V4.1 Flash的API。8月至10月，V4.1 Flash API的可用性為99.46%，折算下來全年約有47.3小時不可用。(jq)