16/11/2026 11:06

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3040 +0.70 1周 1.3900 +0.90 2周 1.3950 +1.20 1個月 1.3830 +0.30 3個月 1.4000 +0.00 6個月 1.4190 +0.00 9個月 1.4290 +0.10 1年 1.4380 +0.10

《經濟通通訊社16日專訊》人民銀行公布，今日進行4600億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日有3640億元逆回購到期，即今日淨投放960億元。本周公開市場短期逆回購將到期6640億元，其中包括隔夜逆回購3640億元，7天期逆回購3000億元。*今日縮量續做2000億元買斷式逆回購操作*人民銀行上周五(13日)發布公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展2000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(180天)，到期日為2027年5月15日(遇節假日順延)。這較昨日(15日)到期的3000億元減少1000億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)近全線升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)