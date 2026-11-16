16/11/2026 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升29點子報6.6678，創逾兩周高

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6678，較上個交易日4時30分收盤價升29點子，創11月2日以來兩周新高，全日在6.6675至6.6724之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升43點子，報6.6689。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7141，較上個交易日升11點子，三連升，創10月30日以來逾半個月新高，較市場預測偏弱370點。



市場人士表示，客盤偏結匯偏多持續沖淡外部美元強勢的影響，人民幣整體表現優於其他非美貨幣，短期穩中略升狀況有望延續。



高盛認為，中國出口將保持強勁，並繼續擴大在全球市場的份額；預計接下來人民幣將持續穩步升值，從而有助緩解其他經濟體對中國貿易順差擴大的擔憂及保護主義壓力。該投行預計，到2027年底，人民幣或接近6.30元，即人民幣回到2022年初以來的高位附近。(jq)