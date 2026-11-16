16/11/2026 10:05

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 內地10月工業增加值同比增4.8%

▷ 計算機、通信設備製造業增19.4%

▷ 汽車產量降7.7%，新能源車增17.1%

《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局今日公布，10月份，規模以上工業增加值同比實際增長4.8%，不及市場調查預估中值5.3%，創三個月最低增速。從環比看，10月份，規模以上工業增加值比上月增長0.21%。1-10月份，規模以上工業增加值同比增長5.3%。分三大門類看，10月份，採礦業增加值同比增長0.7%，製造業增長5.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.4%。分經濟類型看，10月份，國有控股企業增加值同比增長2.1%；股份制企業增長5.2%，外商及港澳台投資企業增長3.0%；私營企業增長3.2%。*計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增19.4%*分行業看，10月份，41個大類行業中有28個行業增加值保持同比增長。其中，煤炭開採和洗選業下降2.9%，石油和天然氣開採業增長9.4%，農副食品加工業增長4.0%，酒、飲料和精製茶製造業增長4.9%，紡織業增長2.0%，化學原料和化學製品製造業增長1.3%，非金屬礦物製品業下降2.3%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降1.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降4.4%，通用設備製造業增長8.5%，專用設備製造業增長11.5%，汽車製造業增長0.9%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長9.2%，電氣機械和器材製造業增長8.1%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長19.4%，電力、熱力生產和供應業增長4.2%。*汽車產量降7.7%，其中新能源汽車增17.1%*分產品看，10月份，規模以上工業626種產品中有254種產品產量同比增長。其中，鋼材11161萬噸，同比下降5.1%；水泥14375萬噸，下降1.3%；十種有色金屬685萬噸，下降1.2%；乙烯356萬噸，增長1.1%；汽車304.5萬輛，下降7.7%，其中新能源汽車202.7萬輛，增長17.1%；發電量7940億千瓦時，下降2.1%；原油加工量5830萬噸，下降8.1%。(jq)