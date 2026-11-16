16/11/2026 12:47

《匯海威言－毛偉廉》金價全周急瀉268美元，本周關注四大焦點事件

《匯海威言》受到美國聯儲局12月加息，甚至往後持續加息的預期升溫拖累，現貨金價上周五（13日）低收在每盎司3880美元，全周累計急瀉近268美元。預料本周後市仍將面對沉重沽壓，不排除進一步下探3700美元關口。



金價能否止跌回穩甚至反彈，本周市場有四大焦點值得關注：



1）聯儲局主席沃什周二（17日）將發言，受加息預期升溫刺激，美元指數已強勢升穿103水平，同時推高美債收益率，上周美國10年期國債收益率重返5%大關之上，且有持續攀升之勢。這不僅大幅推高美國政府的發債成本，更令市場對「AI信用危機」再響警號。市場正屏息期待沃什透過偏鴿或安撫性言論，為過熱的加息預期降溫，避免金融市場出現劇烈震盪。



2）國家主席習近平、美國總統特朗普與俄羅斯總統普京，周四（19日）將出席在深圳舉行的APEC會議，期間三位領袖將舉行三方峰會，重點商討裁減核武器及美伊戰事問題。預料特朗普將借力中國與俄羅斯斡旋美伊戰事，務求盡快達成停戰協議，令霍爾木茲海峽恢復正常航運。一旦航道重開，國際油價勢必回落並帶動通脹降溫，屆時聯儲局的加息預期將大幅降溫，美元亦會隨之回軟。



3）近期美元強勢上升，帶動美元兌日圓再次逼近160心理關口，重新踏入日本央行進行干預的高危警戒區。一旦日本當局發出嚴厲口頭警告，甚至在市場採取實際干預行動，將直接壓抑美元升勢，從而為金價提供喘息空間。本周須密切留意美元兌日圓的異動。



4）科技股巨頭英偉達(US.NVDA)將於周三（18日）公布第三季業績，綜合多份華爾街大行分析報告，市場普遍預期其季績將再度優於預期。強勁的業績表現，有助穩定市場信心、紓緩對「AI信用危機」的憂慮，從而避免科技股遭大舉拋售，亦有助避免投資者因股市大跌而再次被迫「沽金補倉」（拋售黃金套現以彌補股市保證金）。



總括而言，金價長線看漲看法不變，但短期下探風險不可忽視。上述四大事件中，以第二項「中美俄三方峰會」對全球市場的影響力最為深遠。筆者傾向認為，此次峰會就結束美伊戰事有望傳出正面消息。特朗普早前已錯失在中期選舉前結束戰事的政治良機，導致共和黨在選舉中大敗；而中俄兩國正是伊朗背後的主要靠山，為挽回民望，預料特朗普將牢牢把握今次與中俄領袖會晤的契機，在部分條件上透過中俄向伊朗作出讓步，力求盡快停戰，以重開霍爾木茲海峽。



歸根究柢，目前全球通脹居高不下的核心根源在於能源價格飆升，進而迫使聯儲局維持鷹派加息立場。若特朗普成功說服中俄協助斡旋停戰，預料伊朗方面亦會順勢接受。只要霍爾木茲海峽重開，油價回落將直接帶動通脹降溫，聯儲局加息預期隨之大幅消退，美元高位回落，金價便有望重拾上升軌道。當然，以上仍屬較為理想的推斷，最終局勢能否如願破局，仍須視乎周四中美俄峰會的實際談判結果。



*本周重要消息*



周二（17日）

01:00：聯儲局主席沃什發表演說

21:30：美國10月零售銷售，預測按月升0.2%，前值為升0.8%。



周三（18日）

05:20：英偉達公布第三季財報



周四（19日）

03:00：聯儲局公布會議紀錄

中美俄深圳峰會，預計將安排在午餐之後至傍晚時段進行。



*本文撰於2026年11月16日中午12時05分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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