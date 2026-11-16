16/11/2026 10:22

《陶冬天下－陶冬》黃仁勳離場對AI業衝擊深遠

《陶冬天下》AI領軍人物黃仁勳的戲劇性離場，令英偉達(US.NVDA)預計創紀錄的盈利徹底失色，股市擔心英偉達的未來，以及AI行業的未來。上周美股震盪，不過整周來看納斯達克穩中帶升，歐亞股市也走強，港股例外。美國通脹再度回升，乃是上周另一個題材，牽動了全球債市，資金調高了美國聯儲局加息的預期，美國國債收益率全線上揚，並帶動G7國債拋售潮，垃圾債處境更為艱難。



儘管兩大震源都在美國，資金卻全流向美元避險，美元綜合指數直升至103.4，創20個月新高，日圓、歐元均見低位。美伊談判傳出有進展的消息，俄烏議和亦有轉機，國際原油價格繼續滑落。曾經是避險資產的黃金白銀，在市場混亂中遭遇滑鐵盧，其他大宗金屬亦顯疲軟。比特幣價格隨風險市場下調。



黃仁勳事件仍在發酵中。英偉達董事會迫使黃仁勳辭任公司主席及CEO，大量員工簽名要求恢復其職務，黃仁勳也聘用了最好的律師啟動法律攻勢，大有重複當年OpenAI奧特曼敗部復活的架勢。筆者認為，黃仁勳重回英偉達的機會不大。當年OpenAI的矛盾是內部發展方向之爭，而這次黃仁勳事件本質上是他繞開了美國晶片管制，踩在國家安全紅線上，黃仁勳回巢意味著國家安全風險。



一般旁觀者看黃仁勳事件，著眼點多是男女情事。美國對男女情事相當包容，克林頓潛規則實習生，並在電視面前公然撒謊，最後也全身而退。筆者認為，情事不過是美國有心人撬動更大目標的支點，意在重奪AI硬件產業鏈、出口鏈的控制。黃仁勳在出口管制上，屢屢與科技界主流觀點唱反調，對高端晶片流向東南亞持容忍態度。



他與科技巨頭經常立場相左，與某大模型巨頭更是積怨甚深。最近白宮召集科技領頭人討論加強限制半導體出口，並延伸到防範大模型蒸餾時，多數巨頭支持嚴控，只有黃仁勳認為是過度恐慌，與其他國家的競爭在於不斷的科技創新，並就AI禁用場景多溝通以達成共識。在利益上，筆者相信他動了別人的乳酪。



黃仁勳認為自己是美國人，是科技界的領軍者，但在部分有心人眼中，他的黃皮膚是洗不乾淨的。新加坡的轉口路徑，坐實了這指摘。AI業代表著美國未來幾十年的國運，而AI硬件則與大模型及數據中心一同構成三足鼎立之勢。筆者相信事件必然引向對美國AI硬件出口規則和管道的重新整肅，嚴厲監管半導體的跨境流動，不僅對東南亞，可能還包括日韓台。



筆者曾指出，黃仁勳是AI界領頭大哥、硬件設計統籌者、AI供應鏈盟主、AI初創企業天使投資者、AI業迴圈訂單的始作俑者、AI產業對白宮的最佳PR、AI業流動性的最終救援人，股市大跌時他還充當心理醫生。在數據中心建設放緩、NeoCloud面臨流動性挑戰、股市充滿疑慮之際，他離去所帶來的損失暫難評估，但肯定是無可替代。當然AI革命還會繼續，只是AI生態圈從此不同了。



半導體硬件領域裏，華人科學家的成就是舉世矚目的。有心人要重塑供應鏈，則黃仁勳可能不是唯一一位受衝擊的。有心人不明白的是，沒有了靈魂人物、沒有了龐大的工程師隊伍，哪怕美國控制住硬件工廠，那些也不過是缺乏靈魂的機器和水泥。英特爾(US.INTC)這些年數度重組都落寞收場，直至一位華人掌舵重整，便是很好的例子。



英偉達估值已經跌到11倍PE，而2028年前的訂單都是滿滿的，股價從超低水平反彈毫不令人意外。然而，少了黃仁勳的英偉達，就像少了喬布斯的蘋果公司(US.AAPL)，企業可以繼續運作，訂單還會進來，但是精神圖騰不見了，企業文化逐漸削弱，對未來科技發展的洞察和打造AI生態圈的勇氣可能就此消失。



美國通脹再度抬頭，債券市場又一次拉響警報。美國10月消費者物價指數按月上漲0.4%，高於市場預期的0.3%，但低於9月的0.6%。剔除食品和能源的核心CPI上漲0.3%，連續3個月維持同樣升幅，高於市場預期。美國國債遭遇猛烈拋售，10年期收益率衝到5.14%。市場對聯儲局繼續加息的預期迅速升溫，甚至開始討論一次過加息50基點的可能性。



細看10月通脹報告，物價上漲有明顯的能源衝擊痕跡，汽油、柴油和電費漲價尤其明顯。煉油產能瓶頸日益突出，能源成本逐步傳導至航空、運輸和物流行業。這類物價上漲源於供給端，貨幣政策對此影響十分有限。聯儲局可以通過提高利率壓抑需求，卻無法增加能源供應，也無法修復受戰爭影響的能源運輸網絡及煉油設施。以需求管理工具應對供應衝擊，從經濟學角度看是低效的。



當然，通脹問題並不局限於能源。10月食品價格上漲0.5%，住房成本、娛樂服務、醫療服務、汽車保險和部分商品價格也普遍上升。核心通脹3個月年化升幅達到3.7%，說明通脹黏性依然很強。不過筆者認為，能源之外的價格上漲雖然覆蓋面較廣，但多數分項升幅仍在可控範圍之內，並未出現失控跡象。美國通脹回落緩慢是一個持續存在的老問題，而非10月才有的新危機。



問題在於，聯儲局怎樣看待通脹回升，最新CPI是12月8至9日FOMC會議前最後一份消費者物價報告。聯儲局理事沃勒表示，12月應考慮一次過加息50基點，否則可能損害聯儲局的信譽。FedWatch數據顯示，12月加息25基點的市場隱含概率約為88%，加息50基點的概率約12%，按兵不動的可能性幾乎消失。期貨定價還顯示，到明年3月，累計至少加息50基點的隱含概率接近89%。



筆者仍然維持原來的判斷：聯儲局將在今年12月加息25基點，明年第一季度再加息25基點。通脹黏性要求聯儲局繼續收緊政策，但一次過加息50基點的條件並不充分，反而可能觸發金融風險。如果12月突然大幅加息，或令市場懷疑政策制定者對通脹走勢失去掌控，從政策角度看可能得不償失。聯儲局需要維護抗擊通脹的信譽，同時也需要維護保障金融穩定的信譽。



目前美國經濟仍有韌性，數據中心建設和AI投資是重要的增長支柱，但是高利率對實體經濟的衝擊開始浮現。隨著融資成本持續上升，消費和企業投資可能逐步放緩，就業市場也可能降溫。融資環境收緊，又會迫使部分專案延遲甚至取消，第二梯隊AI企業受衝擊尤甚。當支撐經濟增長的AI投資遭受融資成本和利息支付衝擊而減速，貨幣緊縮對經濟的影響便被進一步放大。



因此，筆者認為聯儲局明年的政策路徑可能呈先緊後鬆的格局。未來幾個月，通脹仍然是政策決策的核心，聯儲局不得不繼續加息；但進入2027年下半年，隨著經濟增長放緩、就業市場降溫及AI資本開支減速，貨幣政策的關注點或轉向增長維護與金融穩定。明年需要密切關注聯儲局措辭的演變，尋找政策轉向的早期跡象。聯儲局現在擔心加息太少，明年某一個時點估計需要擔心流動性偏緊。



本周事件比數據重要，Anthropic的IPO、英偉達的業績，還有黃仁勳在國會的聽證，都可能製造出市場影響。宜留意歐洲CPI、中國月度經濟數據和美國消費信心指數值。《陶冬》



*本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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