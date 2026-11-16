16/11/2026 14:45

【外圍經濟】火神火箭復飛失敗，損失40顆亞馬遜衛星，SpaceX星艦則成功回收

《經濟通通訊社16日專訊》聯合發射聯盟(ULA)的「火神」火箭周日（15日）執行將四十顆亞馬遜衛星送入軌道的任務時，在升空約十分鐘後遭遇不明故障，導致所載衛星全部損失。



這是該火箭繼2月因助推器問題停飛後復飛失敗，也是波音與洛歇馬丁合資企業自2006年成立以來，首次發生任務徹底失敗、載荷全部損失。



分析指，這對發射市場本已供給緊張的航天業構成重大打擊，亞馬遜已預訂38次「火神」發射，其旨在與星鏈競爭的衛星網絡恐面臨延誤。



反觀SpaceX取得重大突破，成功讓星艦從軌道返回，並在美國得州發射場利用巨型機械臂，在半空成功捕獲。(rc)