16/11/2026 14:38

【外圍經濟】高盛預計2027年石油市場將現大量過剩，料布油平均價見88美元

《經濟通通訊社16日專訊》高盛發表報告指出，儘管供應受阻風險仍然存在，但預計2027年石油市場將面臨大量過剩，拖累油價走低。



高盛分析師在周日（15日）的報告中預測，2027年原油產量減去終端需求後，供應過剩規模將達到每日200萬桶，預計明年布蘭特原油期貨均價為每桶88美元，到年底將跌至78美元。



受美伊戰爭衝擊，波斯灣地區原油產量曾嚴重受影響，隨後供應方啟用其他出口路線並逐步恢復霍爾木茲海峽運輸。高盛基本情境顯示，隨著船對船轉運持續增加及輸油管道擴建，中東石油供應將升至高於2025年平均水平。



周一布蘭特原油期貨一度下跌1.6%，跌破每桶95美元。(rc)