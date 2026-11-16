16/11/2026 08:45

紫金礦業(02899)提名張水利及張永濤任獨立董事，獨立董事薄少川任滿不連任

《經濟通通訊社16日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，董事會需增補獨立董事，提名張水利及張永濤為第九屆董事會獨立董事候選人，任期自股東通過起至第九屆董事會任期屆滿之日止。



該集團指，董事會設獨立董事7名，目前空缺1名；同時，獨立董事薄少川即將連續任職滿6年，根據規定，他的任期屆滿後不再連任。鑒於此，為進一步完善公司治理，優化董事會成員結構，補強在跨國經營治理、礦業戰略視野和ESG管理等方面的專業力量而提名候選人。該集團指，張水利現任廈門市勞動模範協會會長，曾任廈門象嶼集團董事長，而張永濤曾任中國黃金協會黨委書記、副會長兼秘書長。至於薄少川確認與董事會無意見分歧，亦無任何須提請股東及香港聯合交易注意事宜。(wh)