17/11/2026 15:10

【聚焦ＡＰＥＣ】深圳APEC首日揭幕，經濟通現場考察媒體中心成展示國力舞台

《經濟通通訊社APEC採訪組17日深圳專電》中國今年第三度舉辦亞太經合組織(APEC)會議，其中APEC工商領導人峰會今日正式在深圳率先揭幕。經濟通採訪組亦到場實地見證這場備受關注的國際會議。



來華的除了各國元首和政商人士，亦有各地媒體，紛紛聚集在設於福田的深圳會展中心的新聞中心。面積達1.5萬平方米的工作區域，雲集數百位本地和海外記者，主辦方亦趁機展示科技硬實力和文化軟實力。



硬實力方面，大會在新聞中心特設科技服務區，內有XR虛擬演播室等，可以融合虛擬場景和真實人物。另外亦有咖啡及雪糕機械人為場內人士製作茶點，更由機械人親自奉上。軟實力方面，文化交流區展示了部分中國傳統手工藝作品，更設茶藝體驗區和中醫服務等，場內人士可飲上一杯功夫茶，亦可即場由醫師把脈問診。



不同探訪活動之間的空餘時間，媒體均以新聞中心為聚腳點，處理公務、休息，與其他同行打交道。新聞中心的設施和服務，是中國作為「主人家」款待外賓的門面，也是讓外媒「說好中國故事」的重要一環。