17/11/2026 12:41

【ＡＩ】阿里雲在港現服務逾6.5萬名客戶，港企業級客人有逾95%啟用阿里雲AI服務

《經濟通通訊社17日專訊》阿里雲今日於年度「阿里雲香港峰會」介紹其最新模型Qwen4-Max內置強化，推出多項面向企業的AI Agent開發及安全能力，持續深化企業級AI應用；同時宣布與香港浸會大學及美亞娛樂(00391)展開合作，推動AI在教育及內容創作等場景落地。



阿里雲稱，現時在香港服務超過6.5萬名客戶，並連續第6年按收入計算位居IaaS市場份額首位。香港企業級客戶中，超95%已啟用阿里雲AI服務。



至於已上線Qwen4-Max擁有2.4萬億總參數，具備原生視覺能力及百萬級token上下文窗口。其架構令每個token僅激活710億參數，較前代Qwen3.8-Max減少25%，整體表現更強的同時，token消耗減少35%，平均每項任務成本降低約60%。(rh)