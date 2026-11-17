17/11/2026 16:35

《本港樓市》星展：料明年本港住宅樓價升5%至8%，P將升至5.25厘，對市場整體影響不大

《經濟通通訊社17日專訊》星展香港研究部執行董事兼房地產業分析師丘卓文表示，基於供應與庫存持續增加，料2027年本港住宅樓價升5%至8%。展望後市，該行對整體住宅市場前景保持正面。



他預測，由今年起至2029年期間，每年平均僅有約1.44萬個單位落成，顯著低於過去四年每年約2萬個單位的落成量。由於供應明顯低於平均水準，料供應短缺將會更早或加速鼓勵買家更快作出置業決定。



他又預計，美國將於今年及明年上半年分別加一次息，各為25點子；而本港最優惠利率(P)則預期升至5.25厘，但仍屬較低水平，對市場整體影響不大。



回顧全年，丘卓文指出，住宅市場今年年初表現強勁，交易量及樓價均有強勁復甦跡象，惟第三季交易量按季大幅下跌逾50%；商用及零售交易量則跌約30至40%。料與市場對利率走勢存在憂慮，以及中國大陸對境外投資採取了更嚴格的控制措施有關。



商舖方面方面，星展香港研究部房地產業分析師梁梓瑩表示，今年上半年，香港整體零售額按年增長近10%，料增長主要由旅客流量按年升13%所帶動。該行預計，明年的租金增長率約為3%。(tc)