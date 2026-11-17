17/11/2026 18:29

OSL集團(00863)與Reap推出聯名Visa加密卡OSL Card

《經濟通通訊社17日專訊》OSL集團(00863)宣布與Reap推出聯名Visa加密卡OSL Card。



公司指出，OSL Card覆蓋逾1.75億商戶，並支援包括使用穩定幣在內的多種數字資產進行消費與支付。以數字資產配置財富的客戶，無需出售所持資產，即可透過OSL Card在全球範圍內消費。資產仍留在OSL體系中，交易支援即時結算，適用於從日常購物到大額消費的各類場景，持卡人還可享有無上限比特幣回贈。目前，OSL Card僅面向OSL HK的VIP客戶開放。



OSL集團高級副總裁兼穩定幣業務負責人Jason Liu表示，OSL Card將OSL集團的穩定幣基礎設施從交易與結算延伸至真實消費場景，客戶可憑OSL Card將所持數字資產轉化為即時可用的購買力。(rh)