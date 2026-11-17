17/11/2026 11:21

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 航運、關稅、匯率波動成香港企業成本主因

▷ 64%企業成本增，70%預期續漲，50%資金需求增

▷ 80%企業用AI工具，82%調整定價，80%加強風險規劃

《經濟通通訊社17日專訊》滙豐發表最新Global Trade Pulse貿易調查報告，最多受訪香港企業(40%)表示，航運及貨運是過去六個月影響成本的主要因素，其次為關稅(38%)及匯率波動(35%)。調查結果顯示，64%香港企業領袖反映整體成本已經增加，七成預期未來兩年成本將繼續上漲，另有一半受訪企業表示，自2025年以來營運資金需求有所增加。儘管貿易環境不明朗，72%香港企業仍有信心在未來兩年拓展國際貿易，略高於12個月前的69%。在受訪企業當中，八成表示已採取或正考慮採取措施，運用AI工具提升效率或競爭力。此外，企業亦積極調整定價策略(82%)、加強風險規劃(80%)及調整組織架構(80%)，應對貿易挑戰及成本壓力。滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，面對不斷變化的貿易格局，香港企業正展現出靈活應變的能力，透過重新檢視定價策略、加強供應鏈穩定性，以及探索人工智能應用，提升營運效率和增強競爭優勢。69%受訪企業表示，外圍環境變化正促使他們重新思考長遠經營模式，顯示企業將挑戰轉化為契機，為升級轉型作好部署。企業預期，AI基建投資將為市場注入新需求。超過一半(52%)受訪企業預期，未來兩年AI基建及相關電力設施的投資，將帶動市場對其產品及服務的需求。與此同時，AI亦加快融入企業的貿易業務。69%受訪企業表示，在至少一項貿易相關範疇應用AI，其中以客戶服務及需求預測最為普遍，分別有37%企業採用。(bn)